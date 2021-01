Ünsal’dan Ak Parti Merkez İlçe Başkanına teşekkür belgesi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Ak Parti Merkez ilçe Başkanı Güven Demirel’e teşekkür belgesi verdi.

Serdar Ünsal, Azerbaycan bayrağı ve teşekkür belgesini verirken yaptığı konuşmada, “İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında, sosyal medya paylaşımlarınızdan, Ermenistan sınırında yaptığımız mitinge katılımınız, Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Ak Parti Merkez ilçe Başkanı Güven Demirel ise, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan’ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük ve her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız “Hocalı Faciası” ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. Ak Parti ve Türk devleti olarak Azerbaycan’ın yanındayız. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi, 1992 yılında Azerbaycan’da Hocalı’daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim 2 ay önce yaptıkları katliamlarda ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor, Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’da Azerbaycan’a sınırsız destek veriyor. Yazdığınız “Yüreğim İrevan’da kaldı” ve “Soykırım” kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum. Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferi bizleri gururlandırmıştır” şeklinde konuştu.