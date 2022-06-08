Unu kavururken topaklanmaması için yapmanız gerekenler çok basit

Beşamel sos, muhallebi, puding, çorba gibi yemekleri yaparken kullanılan kavrulmuş una sıvıyı eklediğinizde problem yaşıyor olabilirsiniz. Bu problemleri çözmek adına çok basit püf noktaları var. Yapacağınız püf noktalar sayesinde topaklanmış unları açmak için blender kullanmanıza gerek kalmayacak.

UNU ELEYİN

2 yemek kaşığı bile un kullanacak olsanız, unu eleyerek kullanmanız hem unun iyi kavrulması açısından hem de oluşacak topakların önlenmesi açısından çok önemli bir adım.

KARIŞTIRMAK İÇİN ÇIRPICI KULLANIN

Unu eleyerek yağın üzerine eklediğiniz andan itibaren, bir el çırpıcısıyla unu istediğiniz renge gelene kadar, hızlı hızlı karıştırarak kavurun. Çırpıcı unlu karışımın her yerinin eşit derecede kavrulmasına destek olur ve iyi kavrulan un topaklanmaz.

EKLEYECEĞİNİZ SIVININ SICAK OLMAMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Eklediğiniz sıvının soğuk olması, kavurduğunuz unun aniden pişip topak kalmasının önüne geçer. Kavrulmuş un topları soğuk sıvı ile karşılaşınca çok daha kolay parçalanarak çözülürler.

SIVIYI AZAR AZAR EKLEYİN

Un iyice kavrulduktan sonra ekleyeceğiniz sıvının önce 1/3 ü kadarını ekleyip, çırpıcınızla hızlı hızlı karıştırarak un topaklarının çözülmesini sağlayın. Geri kalan sıvıyı da yavaş yavaş ekleyip, bir yandan da çırpıcıyla karıştırmayı da kesinlikle bırakmayarak, karışımı olması gereken kıvama getirebilirsiniz.



