Ünü ülkemizin sınırlarını aşan ve yurt dışında izlenme rekorları kıran 20 Türk dizisi!

Uzun yıllar süresince yurt dışından ülkemize getirilen pembe dizileri takip ettik. Dallas, Yalan Rüzgarı ve Köle Isaura Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmayı başardı. Son gelişmelerin ardından ülkemizde çekilen diziler başta Dubai ve Pakistan olmak üzere birçok Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinde severek izlenen bir noktaya geldi. İşte yabancı seyircisini fetheden Türk dizileri...
Başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin üstlendiği Muhteşem Yüzyıl dizisi Türkiye’de de reyting rekorları kırmıştı. Yayınlandığı dönemde nefeslerin tutularak takip edildiği dizi özellikle Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Amerika’da oldukça popüler.
Başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek’in paylaştığı Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi başarısını yurt dışında da gösteren yapımlar arasında yerini aldı. Fransa, Endonezya, Fas, İran, Yunanistan ve Gürcistan’da dizinin izlenme oranı gözleri yaşarttı.
Listemizde şimdiki sırada Türk dizi tarihine damga vuran başka bir yapım var. Halid Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanarak televizyon ekranına gelen dizinin yankıları sosyal medyada sürmeye devam ediyor. Tekrar bölümleri bile reyting listelerini alt üst eden dizi, Avrupa ve Arap ülkelerinde büyük bir ilgiyle yakından takip edildi.
Türkiye’de komedi dizileri içinde yeni bir bakış getirmeyi başaran ve fanatik bir izleyici kitlesine sahip olan Leyla İle Mecnun, listemizde dördüncü sırada yer alıyor.
Töre ve kan davası dizilerinin popülerleşmesinin ana akım nedeni bu diziydi. Sezen Aksu’nun “Töre” şarkısıyla perçimlenen dizi Orta Doğu, Şili ve Peru’da izlenme rekorları kırdı.
Şehrazat ve Onur’un büyülü aşk hikayesine konu olan Binbir Gece dizisinin başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel paylaştı. İkilinin dizi aşkını gerçeğe çevirerek nikah masasına oturması ise magazin gündeminde büyük sükse yarattı. Binbir Gece Şil, ABD ve Arjantin başta olmak üzere 55’ten fazla ülkede gösterildi.
Çağatay Ulusoy, sınırlarımızı aşarak ünlü olan oyuncular arasında başı çekiyor. Çağatay Ulusoy’un Aras Bulut İynemli ile başrollerini paylaştığı İçerde dizisi Insider adıyla Pakistan’da yayınlandı. Pakistan’ın ardından dizi Hindistan, Romanya ve Etiyopya’da da geniş bir hayran kitlesine kavuştu.
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un başrollerinde yer aldığı dizi Arap ülkeleri ile Balkanlarda fenomen haline geldi. Hindistan’da ise bir ilke imza atarak yayınlanan ilk Türk dizisi olma özelliğini taşıdı.
“Türk Taht Oyunları” ismiyle yabancı ülkelerde bilinen yapım, Pakistan’da izlenme listelerini yerle bir etti. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu I. Osman’ın babası Ertuğrul Gazi’nin hayatının anlatıldığı dizi tarihsel olay örgüsü ve kostümleriyle yabancı izleyicisinin dikkatini çekti.
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün’ün rol aldığı Asi dizisi, 67 ülkede yayınlanarak popülerliğini günden güne arttırdı. Dizinin büyük ses getirmesinden sonra 51. Monte Carlo Televizyon Festivali’nde aday gösterildi.
Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başrollerini üstlendiği dizi ülkemizde hala popülerliğini koruyor. Özellikle sosyal medyada hala büyük yankı uyandırmayı başaran dizi daha çok Güney Amerika ve Balkanlar’da izlendi.
“Aman Ali Rıza Bey, tadımız kaçmasın” diyerek sezonlarca izlenen Yaprak Dökümü dizisi Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlandı. Bir aile hikayesini anlatan dizi Bulgaristan ve Hırvatistan’da reyting rekorları kırdı.
Başrollerinde Elçin Sangu ve Barış Arduç’un yer aldığı romantik komedi türündeki Kiralık Aşk dizisi, Arap ülkelerinde oldukça sevildi. Elçin Sangu ve Barış Arduç’un sosyal medya hesapları Arap hayranlarının yorumlarıyla dolup taştı.
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in rol aldığı dizi aşkın en saf halini gözler önüne serdi. Özellikle Arap ülkelerinde ve Pakistan’da izlenme rekorları kıran dizi Türkiye’de de popüler oldu.
Burak Özçivit ve Neslihan Atagül Doğulu’nun rol aldığı dizi birçok alanda aday gösterildi. Orta Doğu ülkelerinde popüler olan dizi kısa zamanda bu ikiliye Arap hayranları da getirdi.
Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizi, İspanya, Litvanya, Hırvatistan, Arnavutluk, İsrail, Ukrayna, Irak ve Bulgaristan’daki başarısının sonrasında Yunanistan, Polonya, Hindistan, Çek Cumhuriyeti’ndeki kanallarda da gösterildi. Can Yaman, Amerika Birleşik Devletleri’nde diziler için gerçekleştirilen E News 2019’un En İyi TV Erkek Oyuncusu (TV’s Top Leading Man) anketinde birinci seçildi.
Türkiye’de uzun soluklu bir yapım olarak listelere girmeyi başaramasa da Bay Yanlış dünya genelinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı Bay Yanlış İtalya, İspanya, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, ABD, Porto Riko ve Şili gibi ülkelerden oldukça yoğun beğeni tweetler aldı.
Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah ve Emir Berke Zincidi’nin başrollerini paylaştığı dizi yayınladığı ilk bölümden itibaren milyonları ekrana kilitlemeyi başardı. Dönem dizisi olma özelliği gösteren Öyle Bir Geçer Zaman Ki Yunanistan, Sırbistan, Mısır ve Suudi Arabistan’da büyük ilgiyle izlendi.
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya’nın yer aldığı dizi, Türkiye’de final yapmadan diğer ülkelerde de gösterilmeye başlandı. Balkanlar ve Güney Amerika’ya satılan dizi Romanya, Yunanistan, Kazakistan, Makedonya, Karadağ, Hırvatistan, Şili, Arjantin ve Brezilya televizyonlarında gösterildi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden’in başrollerinde yer aldığı Gümüş dizisi Orta Doğu’da Türk rüzgarları estirdi. Arapların Songül Öden’e olan hayranlığı ise dizinin sonrasında arttı. Final bölümü 85 milyonun üzerinde izlenen dizi 100’ü aşkın ülkeye satıldı.
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