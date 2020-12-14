Ünü ülkemizin sınırlarını aşan ve yurt dışında izlenme rekorları kıran 20 Türk dizisi!

Uzun yıllar süresince yurt dışından ülkemize getirilen pembe dizileri takip ettik. Dallas, Yalan Rüzgarı ve Köle Isaura Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmayı başardı. Son gelişmelerin ardından ülkemizde çekilen diziler başta Dubai ve Pakistan olmak üzere birçok Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinde severek izlenen bir noktaya geldi. İşte yabancı seyircisini fetheden Türk dizileri...

MUHTEŞEM YÜZYIL

Başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin üstlendiği Muhteşem Yüzyıl dizisi Türkiye’de de reyting rekorları kırmıştı. Yayınlandığı dönemde nefeslerin tutularak takip edildiği dizi özellikle Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Amerika’da oldukça popüler.

FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE?

Başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek’in paylaştığı Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi başarısını yurt dışında da gösteren yapımlar arasında yerini aldı. Fransa, Endonezya, Fas, İran, Yunanistan ve Gürcistan’da dizinin izlenme oranı gözleri yaşarttı.

AŞK-I MEMNU

Listemizde şimdiki sırada Türk dizi tarihine damga vuran başka bir yapım var. Halid Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanarak televizyon ekranına gelen dizinin yankıları sosyal medyada sürmeye devam ediyor. Tekrar bölümleri bile reyting listelerini alt üst eden dizi, Avrupa ve Arap ülkelerinde büyük bir ilgiyle yakından takip edildi.