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Uyarlandıkları romanları başarılarıyla gölgede bırakan 18 yerli dizi!

Seray Üstün Seray Üstün 30.11.2020 14:20 | Son Güncelleme:
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Uyarlandıkları romanları başarılarıyla gölgede bırakan 18 yerli dizi!

Türk edebiyatının klasikleri televizyonun sihirli dünyasında kendine yer bulmayı başardı. Zengin anlatımı ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken kült olmuş romanlar seyircisinin de kalbini kazanmayı başardı. Beyaz sayfalardan televizyon camına aktarılarak hayat bulan romanları sizler için hazırladık. İşte yerli romanlardan uyarlanan Türk dizileri...

Türk romanları senaristler ve yapımcıların her daim dikkatini çekmeyi başarıyor. Konusuyla insanı derinden etkileyen Türk romanları pek çok kez beyaz perdeye ve televizyon ekranlarına taşındı. İşte karşınızda romanlardan televizyon ekranına aktarılan diziler...

fi

Azra Akilah Kohen’in Fi, Çi, Pi üçlemesinden diziye uyarlanan Fi, aynı zamanda dijital platformlarda çekilen ilk dizi olma özelliğini taşır. Duru-Deniz ve Can Manay aşk üçgeninde yaşanan olayları anlatan dizi tamamen psikolojik bir analiz sunar.

AŞK-I MEMNU

aşkı memnu

Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri arasında yerini alır. Ününü yurtdışına taşımayı başaran dizi tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bihter Yöreoğlu ve Adnan Ziyagil arasındaki aşkın ihanetle bezendiği dizi replikleri ve sahneleriyle hala hafızalardaki yerini koruyor. ‘Bunun adı aşk’ diyen Behlül ve Bihter’in yasak aşkı Adnan Bey’in finalde öğrenmesiyle nihayate erdi. Tüm Türkiye adeta derin bir nefes aldı.

YAPRAK DÖKÜMÜ

YAPRAK DÖKÜMÜ

Reşat Nur Güntekin’in eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü, Ali Rıza Bey ve ailesinin çıkmazlarını anlatıyor. Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yerini aldı. ‘Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey’ diye diye bu ailenin başına gelmeyen kalmadı!

FATİH-HARBİYE

FATİH-HARBİYE

Peyami Safa’nın romanından uyarlanan Fatih-Harbiye dizisi geleneksellik ve modernlik arasında sıkışan Neriman’ın hayatını konu alıyor. Dizi aşkının gerçeğe dönüşmesiyle bir kez daha gözlerin üzerine çevrildiği Fatih-Harbiye dizisi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’yu birleştiren yapım olarak biliniyor.

FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE?

FATMAGÜLÜN SUÇU NE

Vedat Türkali’nin yazdığı romandan televizyonda uyarlanan dizi ilk olarak 1985 yılında beyaz perdeye uyarlanmıştır. Başrollerini Hülya Avşar ve Aytaç Arman’ın paylaştığı film 24 yılın sonrasında Beren Saat ve Engin Akyürek’in kamera karşısına geçtiği bir diziye dönüşmüştür. Beren Saat’in oyunculukta zirve yaptığı dizi yurtdışında geniş bir hayran kitlesine kavuşmayı başarmıştır.

ÇALIKUŞU

çalıkuşu

Reşat Nuri Güntekin’in romanından uyarlanan Çalıkuşu idealist bir öğretmen olan Feride’nin hikayesini anlatır. Küçük yaşta annesi ve babasını kaybeden Feride ve kuzeni Kamuran’ın aşkını konu alan dizi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen aşkını da körüklemiştir. Kamuran’a olan büyük aşkını içine gömen ve öğretmenlik yolunda adımlar atan Feride izleyicisine ‘bu kadar da olmaz’ dedirtmiştir.

HANIMIN ÇİFTLİĞİ

HANIMIN ÇİFTLİĞİ

Orhan Kemal’in betimlemelerini zirveye taşıdığı romanı, Mehmet Aslantuğ ve Özgü Namal’ın oyunculuk performansıyla adeta bir baş yapıta dönüşmüştür. Para, aşk ve sınıfsal farklılıkları konu alan dizi Çukurova’nın tüm güzelliklerini gözler önüne sermesiyle de seyircisinden tam not almıştır.

DUDAKTAN KALBE

dudaktan kalbe

Listemizde bir kez daha büyük usta Reşat Nuri Güntekin’i anıyoruz. Usta kalemden çıkan Dudaktan Kalbe, Lamia’nın Kenan’a olan acı dolu aşkını anlatır. Başrollerini Aslı Tandoğan ve Burak Hakkı’nın paylaştığı dizinin finali tüm sevenlerine ‘Oh olsun’ dedirtmiştir.

KURT ŞEYİT VE ŞURA

KURT SEYİT VE ŞURA

Nermin Bezmen’in romanından uyarlanan Kurt Şeyit ve Şura dizisi Çarlık Rusyasının yaşantısında, Bolşevik ihtilali ile İstanbul’a sürüklenen hayatları anlatır. Farah Zeynep Abdullah ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Kurt Şeyit ve Şura dizisi ne yazık ki reyting canavarına kurban olarak kısa sürede sona ermiştir.

HUZUR SOKAĞI

HUZUR SOKAĞI

Şule Yüksel Şenler’in ayn adlı romanından uyarlanan Huzur Sokağı, bambaşka hayatlar yaşarken birbirlerine aşık olan Bilal Ve Feyza’nın aşkını anlatır. Yayınladığı dönemde tartışmalara neden olan dizinin başrollerini Kutsi ve Selin Demiratar paylaşmıştı. Dizi izleyicilerine ‘Ey aşk sen nelere kadirsin’ dedirtmişti.

BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ

BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ

Ses getiren bölümleriyle dikkatleri çeken Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Emrah Serbes’in kitabından uyarlandı. Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı Behzat Ç. karakteri adeta bir fenomen haline dönüştü.

SIDIKA

SIDIKA

Atilla Atay’ın kaleminden çıkan Sıdıka dizisi kendisine yapıştırılan ev kızı algısının yıkan bir genç kadının hikayesini konu alıyor. Hasibe Eren’in oyunculuk performansıyla taçlandırdığı Sıdıka, pencere konuşmalarıyla bir döneme damga vurdu.

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR

Ahmet Ümit’in aynı adlı öyküsünden uyarlanan polisiye dizide her bölüm farklı bir olay anlatılıyordu. Polisi diziler arasında kendisine yer edinmeyi başaran Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizisinin başrollerini Çetin Tekindor ve Nejat İşler paylaşmıştı.

BUGÜNÜN SARAYLISI

bugünün saraylısı

Refik Halid Karay’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Bugünün Saraylısı, bütün servetini yitiren Ata ailesinin hayatını anlatır. Ata’ya en büyük darbe ise yıllar önce sevdiği kadınla kaçan Yaşar’ın konağı satıp alıp kızıyla beraber burada yaşamaya başlaması olur.

KIRMIZI ODA

KIRMIZI ODA

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi bir psikiyatri kliğinde yaşananları konu ediniyor. Başrolünü Binnur Kaya’nın paylaştığı dizi ‘Meğer ne çok acı sığdırmışsın hayatına...’ repliğiyle ünlendi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak televizyonda seyircisiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanından senaryolaştırıldı. Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizi Zeynep’in iki annesi arasında kalan hayatını anlatıyor.

MASUMLAR APARTMANI

masumlar apartmanı

Başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından esinlenerek televizyona aktarıldı. İnci ve Han’ın masum aşkı, Han’ın ailesindeki çocukluk travmalarıyla bambaşka bir konuya evrilir.

KEFARET

KEFARET

Zülfi Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin başrollerini Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay üstleniyor. Kefaret dizisi ise kitapta yer alan “Adalet ve Pişmanlık” bölümünden uyarlanmıştır. Kitapta benzin istasyonunda ödeme yapmak için arabasının başından ayrılan kadın döndüğünde arabanın ve haliyle çocuğunun da kaçırıldığını anlatıyor.

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