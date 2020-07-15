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Kütahya’da Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.07.2020 21:43 | Son Güncelleme

Kütahya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri, ilk olarak Hava Şehitliği’ni ziyaret etti.

Kütahya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri, ilk olarak Hava Şehitliği’ni ziyaret etti. Kur’an- Kerim’i okunması ve dua edilmesinin ardından şehit kabinlerine karanfiller bırakıldı. Daha sonra polis şehitliğine giden protokol üyeleri, burada da dua edip kabirlere karanfiller bıraktı. Vali Çelik, "Yurdun dört bir yanında kahramanlık öykülerinin yazıldığı o gecede vatan, millet ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 251 şehidimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan 15 Temmuz’a vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır" dedi.
Etkinlikler kapsamında Ulu Camii’nde ebediyete intikal eden şehitler ile gaziler için mevlit okutuldu.
Daha sonra Valilik önünde ’15 Temmuz Fotoğraf sergisi’ halkın izlenimine açıldı.
Son olarak halkın da katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tutuldu.

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İmsak
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Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

Kütahya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
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