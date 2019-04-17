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Unutulan lezzet yeniden keşfedildi! Tadına bakan vazgeçemiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yöresine ait unutulan tat tarhana bezdirmesi kış sofralarının baş tacı oluyor.

Unutulan lezzet yeniden keşfedildi! Tadına bakan vazgeçemiyor

Önceleri sadece evlerde yapılan tarhana bezdirmesi kadın girişimci Safiye Gemici tarafından Sındırgı Belediyesi'nin destekleri ile Akpınar Yaşam Merkezi'nde kurulan Sındırgı Sofrası’nda ziyaretçilerin de beğenisine sunuluyor.

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Sındırgı’da kadınların yaz aylarında imece usulü hazırladıkları kuru yufkalar yöresel usullere göre pişirilip damakları şenlendiriyor. Balıkesir’in diğer bölgelerinde yapılan toz tarhanaya hiç benzemeyen, tadı ve görüntüsüyle gözlere ve gönüllere hitap eden tarhana bezdirmesi meraklılara sunuluyor.

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Tarhana bezdirmesinin yapılışını anlatan Safiye Gemici, ziyaretçilerden oldukça olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, “Aslında yaş olarak yapılıyor ama ben kuruya çevirdim uzun süre dayanması ve pratik olması için. Kuru olarak yapıyorum evde hamuru. Acı biberle sosunu hazırlıyorum. İçinde pişiriyorum. Önceden haşlamış olduğum nohut, patates, soğan onları koyuyorum üzerine. Yoğurt ve acı biberli tereyağlı sosla servis yapıyorum. Tarhana bezdirmesini sadece Sındırgı yöresine has olarak biliyorum. İnternetten de araştırdım yok. Bunu geçen sene festivalde Başkanımız Ekrem Bey yöresel bir yiyecek iyi olur diye düşünerek istemişti. Orada yapmıştık. Olumlu sonuçlar aldık. Sonra da belediyemizin destekleri ile bu atölyeyi kurduk. Burada yapıp ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Hazır yiyebilecekleri gibi ev yapımı kuru ürünleri de alabiliyorlar” şeklinde konuştu.

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Tarhana bezdirmesi normal günlerde satışa sunulduğu gibi özel ziyaretçilere de ikram edilen yöresel lezzetler arasında yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
yöresel yemekler tarhana

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