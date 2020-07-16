YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları" projesi açılan sergi ile son buldu

"Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları" projesi açılan sergi ile son buldu

BİLECİK HABERLERİ  | 16.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

Bilecik’in "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları" projesi kapsamında düzenlenen kurslar açılan sergi ile son buldu.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri Belediye Başkanlığı ve İŞKUR katkıları ile açılan "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları" projesi kapsamında düzenlenen kurslar açılan sergi ile son buldu.Pazaryeri Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden hayata geçirmek ve yaşatmak adına İŞKUR İl Müdürlüğü ve Pazaryeri Belediyesinin düzenlemiş olduğu‘Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları projesi kapsamında sürdürülen kurslarımız bu gün itibari ile son buldu.

Bilecik’in "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları" projesi kapsamında düzenlenen kurslar açılan sergi ile son buldu.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri Belediye Başkanlığı ve İŞKUR katkıları ile açılan "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları" projesi kapsamında düzenlenen kurslar açılan sergi ile son buldu.
Pazaryeri Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden hayata geçirmek ve yaşatmak adına İŞKUR İl Müdürlüğü ve Pazaryeri Belediyesinin düzenlemiş olduğu‘Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kursları projesi kapsamında sürdürülen kurslarımız bu gün itibari ile son buldu. Çömlekçilik ve ahşap oymacılığı kurslarımız, İŞKUR Müdürlüğünün desteği ile devam edecek. Kurs hocalarımız Ümit Çolak ve Necmi Ubuz büyük caba sarf etti, inşallah önümüzdeki kurs çalışmalarımızda başarılı çalışmaların olacağı bir kurs olur. Bütün hanımlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.
Kursu bitiren kursiyerlere Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri tarafından kurs bitirme belgeleri verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Bilecik Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:37
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:35
Yatsı
22:17

Bilecik Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Itır Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler işletmecilere tebliğ edildi

Korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler işletmecilere tebliğ edildi

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.