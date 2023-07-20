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Ünvan ne demek? Ünvan kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

23.05.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimelerin anlamları araştırılırken ilk bakılan Türk Dil Kurumu (TDK)'nin açıklamaları olur. Türkçeyi zenginleştirmek için yapılan çalışmalar, sözcüklerin kökenlerine kadar tüm detaylarını ortaya çıkarılmasını sağlar. Konuya ilgi duyan ya da kelimelerin anlamlarını merak edenler de TDK'nin perspektifiyle araştırmalarını sürdürür. İrdelenen sözcükler arasında bulunan Ünvan kelimesi de birçok kişi tarafından mercek altına alınır. Ara sıra dikkat çekerek araştırılan Ünvan kelimesi ne anlama gelir?

Ünvan kelimesiyle ilgili bilgi edinmek isteyenler Türk Dil Kurumunun açıklamalarını inceleyebilir. Sözcüklerin anlamı araştırılırken TDK'nin kılavuz kabul edilmesinin nedeni, yıllardır süregelen detaylı incelemeler ve araştırmalar ışığında kelimelerin anlamlarının TDK tarafından çıkarılmış olmasıdır. Bu bağlamda ünvan kelimesi ne demek sorusunun cevabı da TDK'nin açıklamaları göz önünde bulundurularak incelenebilir.

Ünvan ne demek?

Ünvan TDK sözlük anlamı için TDK sayfasına bakmak gerekir. Ünvan kelimesinin TDK sözlüğe göre 1 farklı anlamı vardır. Ünvan kelimesinin kökeni Arapça dilidir. Ünvan kelimesinin Arapça dilindeki karşılığı ʿunvān şeklindedir. Ünvan TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

  1. isim San

Ünvan kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

"Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her ünvandan üstündür" - Ziya Gökalp

Ünvan Kelimesinin Kullanıldığı Birleşik Kelimeler

ticari unvan


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