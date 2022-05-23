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Süper Lig'de yayın geliri dağılımı yapıldı! Trabzonspor bu kez zirveyi Fenerbahçe'ye kaptırdı...

23.05.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'i zirvede tamamlayarak yıllar sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, yayın gelirlerinde zirveyi Fenerbahçe'ye kaptırdı. İşte ligde yer alan takımların elde ettiği gelir... Hesaplama TL üzerinden yapılmıştır.

Süper Lig'de yayın geliri dağılımı yapıldı! Trabzonspor bu kez zirveyi Fenerbahçe'ye kaptırdı...

Yayın gelirinin yüzde 37'si katılım bedeli olarak takımlara eşit şekilde veriliyor. Bu sezon her kulübün kasasına bu kalemden 45 milyon TL girdi. Yayın gelirinin yüzde 46'si takımların başarısına göre yani galibiyet ve beraberlikler göz önüne alınarak kulüplere veriliyor. Alınan her galibiyette 2.97 milyon TL kazanan kulüpler, beraberliklerde bu miktarı bölüşüyor. Gelirin yüzde 6'si ligi ilk 6 sırada bitiren takımlara ayrılıyor. Trabzonspor 46, Fenerbahçe 38, Konyaspor 29, Başakşehir 20, Alanyaspor 9, Beşiktaş ise buradan 5 milyon TL kazandı. Yayın gelirinin yüzde 11'i ise Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında paylaştırılıyor. Kulüpler şampiyonluk başına 4.16 milyon lirayı kasasına koyuyor.

FENERBAHÇE: 239 MİLYON 22 BİN TL

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TRABZONSPOR: 202,03 MİLYON TL

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GALATASARAY: 192,93 MİLYON TL

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BEŞİKTAŞ: 181,94 MİLYON TL

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(Sporx)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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