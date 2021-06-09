Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken Melis İşiten'li paylaşım!

Geride bıraktığımız sezon Sefirin Kızı adlı dizide 'Gediz' karakterine hayat vermesiyle ekranlarda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, bu kez dijitalde boy gösterecek. Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin kadrosuna dahil olan Kaygılaroğlu, son dönemde özel yaşamı ile de dikkat çekmeye devam diyor. Fikir ayrılıkları nedeniyle Berrak Tüzünataç ile ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncudan kafa karıştıran paylaşım geldi.

BARIŞMA SİNYALİ OLARAK YORUMLANDI

Verdiği kiloların ardından bambaşka birine dönüşen ve ekranların bir anda aranan yüzü olan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son olarak 'Erşan Kuneri' dizi için Cem Yılmaz ile el sıkışmıştı. Baba Candır, Eltilerin Savaşı ve Sefirin Kızı gibi yapımlarda rol almasıyla ününe ün katan Kaygılaroğlu, kariyerinde altınçağı yaşıyor. Kariyerinde yaşadığı büyük atılımların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık ön plana çıkıyor. Oyuncu eşi Melis İşiten ile yollarını ayırmasının ardından isimi birçok isimle anılan ünlü oyuncu, son olarak Berrak Tüzünataç ile bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin aşkı beklendiği kadar uzun sürmedi ve ayrılma kararı aldılar.