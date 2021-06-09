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Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken Melis İşiten'li paylaşım!

09.06.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda projelerin aranan yüzü haline gelen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yakın zamanda çekimlerine başlaması beklenen Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'de rol alacağını açıklamıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Eski eşi Melis İşiten ile paylaşım yapan Kaygılaroğlu, yoksa barışıyorlar mı dedirttirdi.

Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken Melis İşiten'li paylaşım!

Geride bıraktığımız sezon Sefirin Kızı adlı dizide 'Gediz' karakterine hayat vermesiyle ekranlarda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, bu kez dijitalde boy gösterecek. Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin kadrosuna dahil olan Kaygılaroğlu, son dönemde özel yaşamı ile de dikkat çekmeye devam diyor. Fikir ayrılıkları nedeniyle Berrak Tüzünataç ile ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncudan kafa karıştıran paylaşım geldi.

BARIŞMA SİNYALİ OLARAK YORUMLANDI

Verdiği kiloların ardından bambaşka birine dönüşen ve ekranların bir anda aranan yüzü olan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son olarak 'Erşan Kuneri' dizi için Cem Yılmaz ile el sıkışmıştı. Baba Candır, Eltilerin Savaşı ve Sefirin Kızı gibi yapımlarda rol almasıyla ününe ün katan Kaygılaroğlu, kariyerinde altınçağı yaşıyor. Kariyerinde yaşadığı büyük atılımların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık ön plana çıkıyor. Oyuncu eşi Melis İşiten ile yollarını ayırmasının ardından isimi birçok isimle anılan ünlü oyuncu, son olarak Berrak Tüzünataç ile bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin aşkı beklendiği kadar uzun sürmedi ve ayrılma kararı aldılar.

Yaşanılan ayrılığın ardından paylaşımları ile dikkat çeken ve bazı göndermelerde bulunan Kaygılaroğlu, bugün yaptığı o paylaşım ile kafaları iyi karıştırdı. Kızı için sürekli bir araya geldiği eski eşi ile Ankara ziyaretine giden Kaygılaroğlu, paylaşımında mutlu aile tablosu çizdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı ise barışma sinyali olarak algılandı.

Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken Melis İşiten'li paylaşım!

İLİŞKİLERİ UZUN SOLUKLU OLMADI

Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çok zıt karakterlere sahip oldukları bilinen çiftin ilişkisi, tahmin edildiği gibi uzun sürmedi. Fikir ayrılıkları yaşadıkları sebebiyle ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklayan Kaygılaroğlu, ayrılığın ardından kızına zaman ayırmayı seçerken, Berrak Tüzünataç ise arkadaşları ile birlikte detox tatiline gitmeyi tercih etmişti. Tüzünataç magazin muhabirlerinin defalarca sormasına rağmen konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken Melis İşiten'li paylaşım!

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Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
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