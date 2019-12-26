Uraz Kaygılaroğlu iki dizide birden yer alıyor!

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sefirin Kızı 2. bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünü paylaştığı dizinin ilk 2 bölümü büyük yankı uyandırdı.

Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı’ndan önce Nilperi Şahinkaya ile birlikte Youtube’da yayınlanan 'Aynen Aynen' isimli bir kısa diziye başlamıştı. Dizi, Youtube'da başarılı olunca BluTv’ye transfer oldu. İlk 2 sezonu yayınlanan Aynen Aynen, 3. sezonuyla Ocak ayında BluTv’de izleyicilerle buluşacak.

Ocak ayından itibaren Uraz Kaygılaroğlu hem Sefirin Kızı'nda hem de Aynen Aynen'de boy göstermiş olacak.

