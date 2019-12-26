MAGAZİN
  4. Uraz Kaygılaroğlu iki dizide birden yer alıyor!

Uraz Kaygılaroğlu iki dizide birden yer alıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 26.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

Uraz Kaygılaroğlu, Ocak ayında hem Sefirin Kızı'nda hem de Aynen Aynen'de boy gösterecek

Uraz Kaygılaroğlu iki dizide birden yer alıyor!

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sefirin Kızı 2. bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünü paylaştığı dizinin ilk 2 bölümü büyük yankı uyandırdı.

Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı’ndan önce Nilperi Şahinkaya ile birlikte Youtube’da yayınlanan 'Aynen Aynen' isimli bir kısa diziye başlamıştı. Dizi, Youtube'da başarılı olunca BluTv’ye transfer oldu. İlk 2 sezonu yayınlanan Aynen Aynen, 3. sezonuyla Ocak ayında BluTv’de izleyicilerle buluşacak.

Ocak ayından itibaren Uraz Kaygılaroğlu hem Sefirin Kızı'nda hem de Aynen Aynen'de boy göstermiş olacak.

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Sefirin Kızı’na hangi ünlü oyuncu katıldı?Sefirin Kızı’na hangi ünlü oyuncu katıldı?
Kuruluş Osman'da büyük tuzak!Kuruluş Osman'da büyük tuzak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uraz kaygılaroğlu Sefirin Kızı Aynen Aynen

En Çok Okunan Haberler

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sefirin Kızı’na hangi ünlü oyuncu katıldı?

Sefirin Kızı’na hangi ünlü oyuncu katıldı?

Kuruluş Osman 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey'e büyük tuzak!

Kuruluş Osman'da büyük tuzak!

Kadın dizisinde kim vuruldu? Arif mi yoksa Şirin mi? Kadın 77. son bölüm final sahnesi izle!

Kadın dizisinde şok final! Kim vuruldu?

Jet Sosyete yılbaşı bölümünde Avrupa Yakası sürprizi! Ata Demirer, Volkan Sütçüoğlu olarak geri dönüyor

Jet Sosyete'de Avrupa Yakası sürprizi! Volkan Sütçüoğlu geri dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem öldü mü? EDHO 153. son bölümde Deniz Çakır'lı duygusal final

EDHO'da Deniz Çakır'lı duygusal final!

Serkan Çayoğlu Yeni Hayat dizisiyle ekrana dönüyor!

Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.