Uraz Kaygılaroğlu kadın kılığında sahneye çıktı sosyal medya yıkıldı! "Gecenin en iyi kadın komedyeni ödülü"

Verdiği kiloların ardından Sefirin Kızı, Üç Kuruş ve Erşan Kuneri dizileriyle büyük çıkış yakalayan Uraz Kaygılaroğlu stand up gösterisine kadın kılığında çıktı. O anları kaydeden arkadaşları Kaygılaroğlu için 'Gecenin en iyi kadın komedyeni' yorumunda bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Kızı Ada ile geçirdiği keyifli anların yanı sıra farklı tarzlarla da takipçilerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu bir dönem de tırnaklarına sürdüğü oje ile konuşulmuştu.

Son olarak BKM'de sahne aldığı stand up şovuna kadın kılığında çıkan Kaygılaroğlu sosyal medyanın diline düştü.

Oyuncunun o halini gören kullanıcılar 'Abarttın sen de Uraz', 'Bi o eksikti', gibi yorumlar yaptılar.





