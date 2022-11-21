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  4. Uraz Kaygılaroğlu kaza yapan eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! "Melis iyi Sergen'in durumu biraz daha ağır..."

Uraz Kaygılaroğlu kaza yapan eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! "Melis iyi Sergen'in durumu biraz daha ağır..."

21.11.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... "Baş Belası" isimli tiyatro oyunu sonrası dönüş yolunda kaza yapan oyuncular arasında Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten de vardı. Melis İşiten'in sağlık durum hakkında Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uraz Kaygılaroğlu, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin sağlık durumlarına dair de bilgi verdi.

Son dakika haberi... Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'in öldüğü kazada bulunan Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumu merak ediliyor.

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"Baş Belası" isimli tiyatro oyunu sonrası dönüş yolunda kaza yapan oyuncuların durumları merak edilirken Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten hakkında bir paylaşım yaptı.

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"SERGEN'İN DURUMU AĞIR..."

Melis İşiten'in eski eşi açıklamada "Kazadan beri Melis'le irtibat halindeyiz. Çok korktuk çok feci bir kaza yaşadılar, hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok. Ceyhun iyi ufak tefek yaraları var. Sergen'in durumu biraz daha ağır" dedi.

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Melis İşiten

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