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Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali sosyal medyada gündeme geldi! "Zayıfla artık öleceksin"

14.06.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisinde Can rolüne hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Son olarak Erşan Kuneri dizisindeki dizisindeki 'İbrahim Tumtum' karakteri ile dikkat çeken Kaygılaroğlu, fit görünümüyle ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. İşte Kuneri'nin zaman içindeki değişimi...

Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali sosyal medyada gündeme geldi! "Zayıfla artık öleceksin"

Geçtiğimiz yıllarda 140 kiloya kadar ulaşan Uraz Kaygılaroğlu doğru beslenme ve sporla 64 kilo verip 76 kiloya kadar gerilemişti. Şimdilerde rol aldığı dizilerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kaygılaroğlu'nun gençlik fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

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2008 yılında yayınlanan Es Es dizisiyle ilk kez karşımıza çıkan Kaygılarıoğlu, Pis Yedili dizisiyle büyük çıkış yakaladı.

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Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun anlattığına göre diyet macerası 2 sene sürmüş. 140 kilodan 76 kiloya inen yakışıklı oyuncu toplamda 64 kilo verdiğinden söz etmişti.

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"ZAYIFLA ARTIK ÖLECEKSİN"

"Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı." şeklinde itirafta bulunmuştu.

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İşte başarılı oyuncunun gençlik fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu
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