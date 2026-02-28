Güller Ve Günahlar 19. bölüm 2. fragman izle! ''Zeynep senin neyine''

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller Ve Günahlar bu akşam 19. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmandaki sahneler ise kısa sürede ses getirdi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serhat, Berrak’tan Tibet’in yerini öğrenmeye çalışırken Zeynep de onun geceleri ortadan kaybolduğunun farkındadır.

Berrak’ın ortadan kaybolduğu haberi duyulunca Zeynep, Serhat’ın ne yaptığını öğrenmek için harekete geçer. Pelin’in ihbarı ile polisler Serhat’ı yakalamak için yola çıkarken Zeynep’in az bir zamanı vardır.

YORUM YAĞDI

Güller Ve Günahlar'ın yeni bölüm fragmanı seyircisini kızdırdı. Serhat ve Zeynep sahnesine; 'Serhat erkeklerin özetisin', 'Zeynep senin neyine', 'Zeynep topla her şeyini git kızım', 'Zeynep bunu hak etmedi' gibi yorumlar yapıldı.