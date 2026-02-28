MAGAZİN

Güller Ve Günahlar 19. bölüm 2. fragman izle! ''Zeynep senin neyine''

Güller Ve Günahlar dizisi bu akşam 19. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı dizi yeni bölüm öncesi 2. fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Zeynep ve Serhat'ın sahnesi herkesi kızdırdı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller Ve Günahlar bu akşam 19. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmandaki sahneler ise kısa sürede ses getirdi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serhat, Berrak’tan Tibet’in yerini öğrenmeye çalışırken Zeynep de onun geceleri ortadan kaybolduğunun farkındadır.

Güller Ve Günahlar 19. bölüm 2. fragman izle! Zeynep senin neyine 1

Berrak’ın ortadan kaybolduğu haberi duyulunca Zeynep, Serhat’ın ne yaptığını öğrenmek için harekete geçer. Pelin’in ihbarı ile polisler Serhat’ı yakalamak için yola çıkarken Zeynep’in az bir zamanı vardır.

YORUM YAĞDI

Güller Ve Günahlar'ın yeni bölüm fragmanı seyircisini kızdırdı. Serhat ve Zeynep sahnesine; 'Serhat erkeklerin özetisin', 'Zeynep senin neyine', 'Zeynep topla her şeyini git kızım', 'Zeynep bunu hak etmedi' gibi yorumlar yapıldı.

Güller Ve Günahlar 19. bölüm 2. fragman izle! Zeynep senin neyine 2

Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Cemre Baysel Güller ve Günahlar
