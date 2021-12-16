Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımına eski eşi Melis İşiten'den şaşırtan yorum! "Kalbim..."

Şimdilerde Türkiye'nin en iyi erkek oyuncuları arasında olan Uraz Kaygılaroğlu, aktif olarak kullandığı Instgaram hesabından kızı Ada Kaygılaroğlu ile sık sık paylaşım yapıyor. Kızı ile geçirdiği keyifli anları Instagram hesabından paylaşan Uraz Kaygılaroğlu zaman zaman sempatik tavırları ile sosyal medyada gündem oluyor. Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Kaygılaroğlu'nun fotoğrafına eski eşi Melis İşiten'den herkesi şaşırtan yorum geldi.

MELİS İŞİTEN'DE ŞAŞIRTAN YORUM!

Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada Kaygılaroğlu'nu sırtına ve kucağına aldığı fotoğrafları siyah beyaz yaparak Instagram hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken Melis İşiten'in paylaşımın altına, "Kalbim" yazıp kalp emojisi koyması dikkat çekti.

Kızı Ada'ya düşkünlüğü ile bilinen ünlü oyuncu sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz aylarda kızı Ada'ya oje sürdüğü anları Instagram hesabından paylaşan Kaygılaroğlu oje numaralarını da söylemesiyle sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

"SENİ HEP ERKEK HAYAL ETMİŞTİM"

Geçtiğimiz yıl bir televizyon programına konuk olarak katılan Kaygılaroğlu kızı Ada'ya seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Seni hep erkek hayal etmiştim. Ama kız olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam. Hayatımda hiç böyle bir sevgi hissetmemiştim. Bana bunu hissettirdiğin için çok teşekkür ederim. Senin çok daha eşit çok daha özgür bir dünyada yaşayabilmen için elimden gelen her mücadeleyi vereceğim."





