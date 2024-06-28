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  4. Uraz Kaygılaroğlu'nun provada erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı!

Uraz Kaygılaroğlu'nun provada erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.06.2024 20:37
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Uraz Kaygılaroğlu, ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüştü. Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaşılan o anları olay oldu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun provada erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı!

Pis Yedili dizisiyle tanınan ve yer aldığı projelerle ününe ün katan Uraz Kaygılaroğlu, açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık konuşulan isimlerin arasında yer alıyor.

Kaygılaroğlu, kimi zaman sosyal medya paylaşımlarıyla kimi zaman da tarzıyla eleştiriliyor.

Magazin Burada'nın özel haberine göre son dönemde tiyatroya ağırlık veren Uraz Kaygılaroğlu bu kez de ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntüleri ile gündeme geldi.

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Erkek rol arkadaşı ile öpüştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuya yorum yağdı. İşte yorumlardan bazıları...

"Bu ne rezillik ya"

"Behlül bile Bihter'i bu kadar ateşli öpmedi"

"Sanat da olsa yapmam"

"Size ne? Rahatsız olan gitmez"

Express


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Anahtar Kelimeler:
Tiyatro Uraz Kaygılaroğlu
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