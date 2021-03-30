Uraz Kaygılaroğlu'nun yatak pozuna yorum yağdı

Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberlerin ardından birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan çiftten Kaygılaroğlu, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

"FOTOĞRAFI KİM ÇEKTİ?"

Melis İşiten ile evliliğinden Ada adında bir kızı olan Uraz Kaygılaroğlu, yatakta çekilen bu karesini Instagram'dan yayınladı.

Takipçileri ise ünlü oyuncuya, "Fotoğrafı kim çekti?" sorusunu yöneltti.

Konuyla ilgili suskunluğunu koruyan Kaygılaroğlu'nun gönderisi 124 binden fazla beğeni aldı.

