Urbano Cairo: Biz Ljajic'i Beşiktaş'a sattık!

Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Boşnak asıllı Sırp oyuncu Adem Ljajic'in, aslında kiralık olarak değil, tapusuyla alındığı ortaya çıktı.
Ljajic'in bu sezon 1 milyon 250 bin euro karşılığında kiralandığı ancak gelecek sezondan itibaren satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. Beşiktaş, Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle önceki sezon Lens'i benzer bir yöntemle kiralamış ve sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncuyu tapusuyla birlikte kadrosuna katmıştı.
SEZON SONUNDA ZORUNLU ALACAK
Adem Ljajic için de benzer bir formül uygulandığı, Torino Başkanı Urbano Cairo'nun açıklamalarıyla ortaya çıktı. İtalyan futbol adamı ülkesinde basına şu açıklamayı yaptı: Biz Adem Ljajic'i Beşiktaş'a kiraya vermedik, sattık. Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak ve Beşiktaş zorunlu olarak satın alma opsiyonunu kullanacak. Çünkü o, burada oynama garantisi istediği için böyle bir tercih yaptı. Kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutmak doğru olmazdı. Soyunma odasında da huzurumuzu bozar.
OPSİYONU 6.5 MİLYON EUROYDU
Beşiktaş cephesinden de bu anlaşma doğrulandı. Siyah-Beyazlı yönetim, satışın belli şartlara bağlı olduğunu açıkladı. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için, oyuncunun belli bir süre kulüpte oynama şartı olduğunu bildirdiler. Sakatlığı dışında forma şansı bulan Ljajic'in bu şartları sezon sonuna kadar yerine getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "Kalma olasılığı çok yüksek" yorumu yaptılar. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu 6.5 milyon euroydu.
(Akşam)
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