SPOR

Urbano Cairo: Biz Ljajic'i Beşiktaş'a sattık!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.10.2018 08:41 | Son Güncelleme

Torino cephesinden ilginç Adem Ljajic çıkışı! Torino Başkanı Urbano Cairo, Adem Ljajic'i Beşiktaş'a kiralamadıklarını söyledi ve satın alma opsiyonunun zorunlu olduğunu vurguladı.

Urbano Cairo: Biz Ljajic'i Beşiktaş'a sattık!

Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Boşnak asıllı Sırp oyuncu Adem Ljajic'in, aslında kiralık olarak değil, tapusuyla alındığı ortaya çıktı.

Ljajic'in bu sezon 1 milyon 250 bin euro karşılığında kiralandığı ancak gelecek sezondan itibaren satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. Beşiktaş, Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle önceki sezon Lens'i benzer bir yöntemle kiralamış ve sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncuyu tapusuyla birlikte kadrosuna katmıştı.

SEZON SONUNDA ZORUNLU ALACAK

Adem Ljajic için de benzer bir formül uygulandığı, Torino Başkanı Urbano Cairo'nun açıklamalarıyla ortaya çıktı. İtalyan futbol adamı ülkesinde basına şu açıklamayı yaptı: Biz Adem Ljajic'i Beşiktaş'a kiraya vermedik, sattık. Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak ve Beşiktaş zorunlu olarak satın alma opsiyonunu kullanacak. Çünkü o, burada oynama garantisi istediği için böyle bir tercih yaptı. Kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutmak doğru olmazdı. Soyunma odasında da huzurumuzu bozar.

OPSİYONU 6.5 MİLYON EUROYDU

Beşiktaş cephesinden de bu anlaşma doğrulandı. Siyah-Beyazlı yönetim, satışın belli şartlara bağlı olduğunu açıkladı. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için, oyuncunun belli bir süre kulüpte oynama şartı olduğunu bildirdiler. Sakatlığı dışında forma şansı bulan Ljajic'in bu şartları sezon sonuna kadar yerine getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "Kalma olasılığı çok yüksek" yorumu yaptılar. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu 6.5 milyon euroydu.

(Akşam)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Vagner Love için bomba iddia!Vagner Love için bomba iddia!
Beşiktaş, Ozan Tufan ve Soldado karşılığında Gökhan Töre'yi önermeyi planlıyor!Beşiktaş, Ozan Tufan ve Soldado karşılığında Gökhan Töre'yi önermeyi planlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Adem Ljajic torino Urbano Cairo

En Çok Okunan Haberler

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edenler ortaya çıktı!

Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edenler ortaya çıktı!

Volkan Demirel'le görüşen Ali Koç çıldırdı!

Volkan Demirel'le görüşen Ali Koç çıldırdı!

Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir

Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir

Hayranları şokta! Kötü haberi açıkladı

Hayranları şokta! Kötü haberi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Urbano Cairo: Biz Ljajic'i Beşiktaş'a sattık!

Urbano Cairo: Biz Ljajic'i Beşiktaş'a sattık!

Vagner Love için bomba iddia!

Vagner Love için bomba iddia!

Beşiktaş, Ozan Tufan ve Soldado karşılığında Gökhan Töre'yi önermeyi planlıyor!

Beşiktaş, Ozan Tufan ve Soldado karşılığında Gökhan Töre'yi önermeyi planlıyor!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Beşiktaş'ta Ryan Babel'den flaş hamle!

Beşiktaş'ta Ryan Babel'den flaş hamle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.