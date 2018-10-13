Urbano Cairo: Biz Ljajic'i Beşiktaş'a sattık!

Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Boşnak asıllı Sırp oyuncu Adem Ljajic'in, aslında kiralık olarak değil, tapusuyla alındığı ortaya çıktı.

Ljajic'in bu sezon 1 milyon 250 bin euro karşılığında kiralandığı ancak gelecek sezondan itibaren satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. Beşiktaş, Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle önceki sezon Lens'i benzer bir yöntemle kiralamış ve sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncuyu tapusuyla birlikte kadrosuna katmıştı.

SEZON SONUNDA ZORUNLU ALACAK

Adem Ljajic için de benzer bir formül uygulandığı, Torino Başkanı Urbano Cairo'nun açıklamalarıyla ortaya çıktı. İtalyan futbol adamı ülkesinde basına şu açıklamayı yaptı: Biz Adem Ljajic'i Beşiktaş'a kiraya vermedik, sattık. Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak ve Beşiktaş zorunlu olarak satın alma opsiyonunu kullanacak. Çünkü o, burada oynama garantisi istediği için böyle bir tercih yaptı. Kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutmak doğru olmazdı. Soyunma odasında da huzurumuzu bozar.