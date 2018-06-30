Cavani böyle istedi, Ronaldo evine döndü

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Uruguay ile Portekiz karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Uruguay, henüz 7. dakikada Suarez'in asistinde Cavani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz gol için bastırsa da amacına ulaşamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Portekiz oldu. 55. dakikada kullanılan kornerde ceza sahasında müthiş yükselen Pepe, Muslera'ya 2018 Dünya Kupası'nda kalesinde gördüğü ilk golü atarak durumu 1-1'e getirdi. Pepe bu golle 35 yaş 124 günle Portekiz'in Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.

Pes etmeyen Uruguay, 62. dakikada geliştirdiği hızlı atakta Cavani'nin muhteşem vuruşuyla maçta yeniden öne geçti: 2-1. Dakikalar ilerledikçe gol için yüklenen Portekiz karşısında kalesini çok iyi savunan Uruguay maçı kazanarak çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi'nin takımı Arjantin'den sonra Cristiano Ronaldo'nun takımı Portekiz de Dünya Kupası'na veda etti.

URUGAY 2 - 1 PORTEKİZ

STAT: Fisht

HAKEMLER: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)