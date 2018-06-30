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Cavani böyle istedi, Ronaldo evine döndü

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 30.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Musleralı Uruguay, Ronaldo, Quaresma ve Pepeli Portekiz'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Uruguay'ın gollerini Cavani atarken, Portekiz'in tek sayısı Pepe'den geldi.

Cavani böyle istedi, Ronaldo evine döndü

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Uruguay ile Portekiz karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Uruguay, henüz 7. dakikada Suarez'in asistinde Cavani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz gol için bastırsa da amacına ulaşamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Portekiz oldu. 55. dakikada kullanılan kornerde ceza sahasında müthiş yükselen Pepe, Muslera'ya 2018 Dünya Kupası'nda kalesinde gördüğü ilk golü atarak durumu 1-1'e getirdi. Pepe bu golle 35 yaş 124 günle Portekiz'in Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.

Pes etmeyen Uruguay, 62. dakikada geliştirdiği hızlı atakta Cavani'nin muhteşem vuruşuyla maçta yeniden öne geçti: 2-1. Dakikalar ilerledikçe gol için yüklenen Portekiz karşısında kalesini çok iyi savunan Uruguay maçı kazanarak çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi'nin takımı Arjantin'den sonra Cristiano Ronaldo'nun takımı Portekiz de Dünya Kupası'na veda etti.

URUGAY 2 - 1 PORTEKİZ

STAT: Fisht
HAKEMLER: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)

URUGUAY: Muslera, Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt, Torreira, Vecino, Nandez (Dk. 81 Sanchez), Bentancur (Dk. 64 Rodriguez), Luis Suarez, Cavani (Dk. 74 Stuani)
PORTEKİZ: Rui Patricio, Ricardo, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien (Dk. 65 Quaresma), Bernardo Silva, Joao Mario (Dk. 85 Fernandes), Guedes (Dk. 74 Andre Silva), Ronaldo

GOLLER: Dk. 7 ve 62 Cavani (Uruguay), Dk. 55 Pepe (Portekiz)
SARI KART: Dk. 90 Ronaldo (Portekiz)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 6: Gelişen Portekiz atağında, Bernardo Silva'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ronaldo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
DAKİKA 7: Luis Suarez'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa arka direkte yükselen Cavani, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 22: Uruguay'ın ceza alanı önünden kazandığı serbest atışta topun başına Luis Suarez geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Patricio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 55: Guerreiro'nun sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
DAKİKA 63: Luis Suarez'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cavani, meşin yuvarlağı ayağının içiyle yaptığı vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uruguay - Portekiz Cristaino Ronaldo edinson cavani pepe fernando muslera ricardo quaresma

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