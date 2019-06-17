Uruguay 4 - 0 Ekvador (Copa America)

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 3. günündeki C Grubu mücadelesinde Uruguay ile Ekvador, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşılaştı.
Uruguay, Ekvadorlu Quinteros'un 24. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Lodeiro'nun 6, Cavani'nin 33, Suarez'in 44 ve Mina'nın (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle 4-0 kazandı.
C Grubu'ndaki diğer karşılaşma, yarın TSİ 02.00'de Japonya ile Şili arasında oynanacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
İsveç ve ABD, son 16'da
Beşiktaş transferi bitiriyor!
Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Helsingborg'da Larsson dönemi
İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği mektup
Efsane ismin oğlu F.Bahçe'den ihraç edildi
Dünya devi yeni hocasını açıkladı
Kolombiya, Arjantin'e geçit vermedi
Venezuela ile Peru berabere kaldı
Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi
Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdulkadir açıklaması
'Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz'
Göztepe Rodallega yarışına girdi
Roma'yı şampiyon yapan Türk
Beşiktaş istedi, Avrupa'ya gidiyor!
Ozan Kabak'a müthiş teklif!
Altınordu'dan flaş karar
Okuyucu Yorumları 1 yorum