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Uruguay-Brezilya maçında sakatlanan dünyaca ünlü yıldız Neymar sahalardan 1 yıl uzak kalabilir

01.11.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay, Brezilya'yı 2-0 yenerken Brezilya maçın yanı sıra Neymar'ı da kaybetmişti. Yıldız oyuncunun durumunun ise sanıldığından çok daha ciddi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Uruguay-Brezilya maçında sakatlanan dünyaca ünlü yıldız Neymar sahalardan 1 yıl uzak kalabilir
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde 4'üncü maçında Uruguay ile Brezilya karşı karşıya gelirken. Uruguay, zorlu rakibini Darwin Nunez ve Nicolas de la Cruz'un golleriyle 2-0 yenmeyi başarmıştı.

Brezilya, maçın yanı sıra en önemli futbolcularından Neymar'ı da kaybederken taraftarlar büyük üzüntü yaşamıştı.

AĞLAYARAK ÇIKMIŞTI

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Uruguay ile Brezilya arasında oynanan milli maçta, ilk yarının son anlarında Sambacıların yıldız ismi Neymar, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalmıştı. Yerde acı içinde kıvranan 31 yaşındaki oyuncu yerini Richarlison'a bırakmıştı.

SON DURUMU BELLİ OLDU

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Yıldız oyuncunun sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünün yırtıldığı öğrenildi. Globoesporte'ye göre, Neymar Belo Horizonte'de ameliyat edilecek. Daha önce yıldız oyuncunun Fransa'da ameliyat olmak istediği iddia edilmişti. Ameliyatı Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar yapacak.

DÖNÜŞ TARİHİ...

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Neymar'ın ameliyatın ardından sahalardan ne kadar uzak kalacağı da belli oldu. Rehabilitasyon sürecinde her şey yolunda gitse bile yıldız oyuncu Eylül 2024'ten önce sahalara dönemeyecek.

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