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Uruguay, Oscar Tabarez'in sözleşmesini uzattı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 21.09.2018 20:22 | Son Güncelleme

Uruguay A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Oscar Tabarez'in sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatıldı.

Uruguay, Oscar Tabarez'in sözleşmesini uzattı

Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından 71 yaşındaki Uruguaylı teknik adamın sözleşmesinin 4 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Uruguay'ı 1988 ile 1990 yılları arasında çalıştırmasının ardından 2006'da yeniden göreve gelen Tabarez, bir milli takımın başında en uzun süre kalan teknik direktör unvanını elinde tutuyor.

Ülkesinin milli takımını son dört Dünya Kupası'nda da temsil eden ve 185 maça çıkan Tabarez, bunları başaran tek teknik adam konumunda da bulunuyor. Tabarez yönetiminde Uruguay, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kalırken, 2011'de ise Copa America'da şampiyon olmuştu.

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uruguay milli takımı Oscar Tabarez

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