Ürün bazlı gıda denetim seferberliği sona erdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile 81 ilde yaklaşık 7 bin 4 denetçi ile denetim seferberliği başlatıldı. Zonguldak’ta da denetimler gerçekleştirildi.

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 6 gün süren denetim seferberliğinde, her gün farklı bir sektörde faaliyet gösteren işletmelerde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici ve halk sağlığını korumak için İl ve İlçe müdürlüklerinde görev yapan tüm resmi kontrol görevlileri tarafından gerçekleşen denetimlerde ürünlerin etiket bilgilerine, Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt veya onay numarası olup olmadığı, üretim ve tüketim tarihlerine ilişkin bilgiler, uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği, kullanılan ham maddelerin mevzuata uygunluğuna, genel ve özel hijyen şartlarına dikkat edildi.

“Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği” kapsamında gerçekleştirilen ve gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde 497 işletmede resmi kontrol yapıldı. Bu işletmelerden olumsuzluk tespit edilen 15 işletmeye süre verilirken, 1 işletmeye idari para cezası uygulandı. 11 işletmeden de mevzuata uygunluğunu kontrol ettirmek amacıyla numuneler alınarak muayene ve analiz edilmek üzere Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi. Denetim seferberliği süresince et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, ekmek ve unlu mamuller, okul kantinleri, okul yemekhaneleri, takviye edici gıdaları üretim ve satış yerleri, kasap, market gibi satış yerlerinde denetimler yapıldı. İl Tarım Orman Müdürü Cemalettin Çataklı; “Tohumdan sofraya tüm aşamalarda izlenebilirliğin sağlandığı gıda güvenliği anlayışı ile yapılan denetimlerimiz gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından denetimlerin büyük bir titizlikle yürütüleceğini belirtti. Ayrıca Vatandaşlarımızdan gelecek geri bildirimin son derece önemli olduğunu belirterek, vatandaşlarımız gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta Alo 174 Gıda ihbar hattından bize ulaşın” dedi.