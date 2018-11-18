Usain Bolt: Ya devam edeceğim, ya da hayallerim son bulacak

Usain Bolt, Central Coast Mariners'den ayrılmasından sonra futbolculuk kariyerini hakkında kararını yakında vereceğini açıkladı. Avustralya'nın Central Coast Mariners takımından maddi konulardan anlaşamaması sebebiyle ayrılan Usain Bolt, İngiliz basınına konuştu.

"HAYALLERİM SON BULACAK"

Yakın karar vereceğini vurgulayan Bolt, "Birçok kulüpten teklif aldım. Kasım ayı sonunda bir karar vereceğim. Ya devam edeceğim ya hayallerim son bulacak" dedi.

"PARAYLA İLGİLİ DEĞİL"

Usain Bolt sözlerini, "Bu parayla ilgili değil. Bu, benim rüyam. Sadece bu işte ne kadar iyi olabileceğimi anlamak istiyorum" şeklinde bitirdi. (SPORX)

