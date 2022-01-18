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Uşak, Denizli ve Manisa'da kar yağışı etkili oluyor

18.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak, Denizli ve Manisa'da kar yağışı etkili oluyor

İZMİR/MANİSA/UŞAK/DENİZLİ (AA) - Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Uşak'ta gece saatlerinde yoğunluğunu arttıran yağışla kent merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Özellikle Stadyum Kavşağı, Dikilitaş Kavşağı ve Hacıkadem Kavşağı'nda kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Buzlanma dolayısıyla yolda kalan bazı sürücülere trafik ekipleri ve vatandaşlar destek oldu.

İzmir-Ankara kara yolunda da yoğunluk yaşanırken bazı tırların yol kenarında beklediği görüldü.

Uşak Belediyesi, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kentin birçok noktasında tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılıyor.

- Trafik kontrollü sağlanıyor

Kar yağışının beyaz örtüyle kapladığı Denizli'de de belediye, trafik ve karayolları ekipleri önlemlerini artırdı. Denizli-Antalya kara yolundaki Cankurtaran mevkisinde trafik kontrollü sağlanıyor. Bu bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

Manisa'da da kar yağışı Kula ve Demircili ilçeleriyle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, İzmir-Ankara kara yolu Kula geçişini açık tutmak için çalışma yapıyor.

Demirci ilçesinde de kar dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi. Çocukların kararın ardından sokağa çıkarak karın keyfini çıkarmaya çalıştıkları görüldü.

İlçede ekipler tarafından sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.

Gördes ve Turgutlu ilçelerinin yüksek kesimleriyle Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan kar nedeniyle İzmir'in Kiraz ilçesindeki İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu ve Örencik-Zeybekler okullarında da eğitime ara verildi.

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