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Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

07.09.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Uşak merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 kilo 538 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak, İstanbul ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 538 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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polis Şüpheli uyuşturucu operasyon

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Sabah
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