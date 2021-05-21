YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

21.05.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 1,90-2 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruştan, en yüksek 2 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday1,902,00Ekmeklik buğday1,751,80Yemlik arpa1,801,85Nohut4,005,00Beyaz haşhaş17,0017,50Mavi haşhaş16,0016,50Sarı haşhaş21,0022,00Susam12,0013,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Uşak’ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 2 yaralıUşak’ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 2 yaralı

Uşak Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:56
Sabah
05:39
Öğle
13:04
İkindi
16:57
Akşam
20:19
Yatsı
21:55

Uşak Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Şeyma Eczanesi
Merkez
Uşak Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.