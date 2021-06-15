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Uşak Ticaret Borsası

15.06.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 2,40 - 2,50 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruştan, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday2,402,50Ekmeklik buğday2,302,40Yemlik arpa2,402,50Nohut5,005,50Beyaz haşhaş18,0018,50Mavi haşhaş17,0017,50Sarı haşhaş22,0022,00Susam12,0013,00

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