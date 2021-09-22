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Uşak Ticaret Borsası

22.09.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 75 kuruştan, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday2,752,80Ekmeklik buğday2,402,50Yemlik arpa2,252,30Yemlik buğday2,302,40Nohut7,508,00Beyaz haşhaş21,0021,50Mavi haşhaş17,0017,50Sarı haşhaş22,0022,00Susam14,0015,00

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