Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) susamın kilogramı en düşük 14 liradan, en yüksek 15 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Susam14,0015,00Makarnalık buğday2,752,80Ekmeklik buğday2,402,50Yemlik arpa2,252,30Yemlik buğday2,302,40Nohut7,508,00Beyaz haşhaş22,5023,00Mavi haşhaş16,5017,00Sarı haşhaş22,5023,00



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