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Uşak Ticaret Borsası

04.10.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) susamın kilogramı en düşük 14 liradan, en yüksek 15 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Susam14,0015,00Makarnalık buğday2,752,80Ekmeklik buğday2,402,50Yemlik arpa2,252,30Yemlik buğday2,302,40Nohut7,508,00Beyaz haşhaş22,5023,00Mavi haşhaş16,5017,00Sarı haşhaş22,5023,00

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