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Uşak Ticaret Borsası

04.11.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 70 kuruş, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday2,702,80Makarnalık buğday3,003,20Yemlik buğday2,402,50Yemlik arpa2,402,50Nohut7,508,00Beyaz haşhaş21,5022,00Mavi haşhaş16,0016,50Sarı haşhaş22,0022,50Susam15,0016,00

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Öğle
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İkindi
15:40
Akşam
18:06
Yatsı
19:24

Uşak Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Dokur Eczanesi
Merkez
Örnek Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Dokur Eczanesi
Merkez
Örnek Eczanesi
Merkez
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