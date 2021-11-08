YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

08.11.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 3-3,20 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 3 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday3,003,20Ekmeklik buğday2,702,80Yemlik buğday2,402,50Yemlik arpa2,402,50Nohut7,508,00Beyaz haşhaş21,5022,00Mavi haşhaş16,0016,50Sarı haşhaş22,0022,50Susam15,0016,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkatGökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkat
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
Uşak'ta kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldüUşak'ta kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
12:51
İkindi
15:38
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Uşak Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazartesi

Aktay Eczanesi
Merkez
Ege Hayat Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Aktay Eczanesi
Merkez
Ege Hayat Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.