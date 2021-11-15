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Uşak Ticaret Borsası

15.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemlik buğdayın kilogramı 2,60-2,70 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruş, en yüksek 2 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Yemlik buğday2,602,70Ekmeklik buğday2,803,20Makarnalık buğday3,403,50Yemlik arpa2,502,60Nohut7,508,00Beyaz haşhaş21,5022,00Mavi haşhaş16,0016,50Sarı haşhaş22,0022,50Susam15,0016,00

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