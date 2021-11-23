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Uşak Ticaret Borsası

23.11.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik buğdayın kilogramı 3,50-3,60 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 50 kuruş, en yüksek 3 lira 60 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday3,503,60Makarnalık buğday3,703,80Yemlik buğday3,003,20Yemlik arpa2,702,80Nohut9,5010,00Beyaz haşhaş28,0029,00Mavi haşhaş16,5017,00Sarı haşhaş23,0024,00Susam15,0016,00

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Uşak Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Besci Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Nusret Eczanesi
Merkez
Besci Eczanesi
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