Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 40 kuruş, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday4,404,50Makarnalık buğday4,704,80Yemlik buğday3,804,00Yemlik arpa3,503,60Nohut10,0011,00Beyaz haşhaş32,0033,00Mavi haşhaş22,0023,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam 18,0020,00



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