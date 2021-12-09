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Uşak Ticaret Borsası

09.12.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 40 kuruş, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday4,404,50Makarnalık buğday4,704,80Yemlik buğday3,804,00Yemlik arpa3,503,60Nohut10,0011,00Beyaz haşhaş32,0033,00Mavi haşhaş22,0023,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam 18,0020,00

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Uşak Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Altınpınar Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
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