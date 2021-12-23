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Uşak Ticaret Borsası

23.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemlik buğdayın kilogramı 3,80-4 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 80 kuruş, en yüksek 4 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Yemlik buğday3,804,00Makarnalık buğday4,504,50Ekmeklik buğday4,404,50Yemlik arpa3,403,50Nohut10,0011,00Beyaz haşhaş32,0033,00Mavi haşhaş22,0023,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam18,0020,00

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