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Uşak Ticaret Borsası

24.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik buğdayın kilogramı 4,40-4,50 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 40 kuruş, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday4,404,50Makarnalık buğday4,504,50Yemlik buğday3,804,00Yemlik arpa3,403,50Nohut10,0011,00Beyaz haşhaş32,0033,00Mavi haşhaş22,0023,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam18,0020,00

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