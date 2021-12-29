Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 30 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday 4,20 4,30Ekmeklik buğday 4,00 4,20Susam 18,00 20,00Yemlik buğday 3,80 4,00Yemlik arpa 3,20 3,50Nohut 10,00 11,00Beyaz haşhaş 31,00 32,00Mavi haşhaş 21,00 22,00Sarı haşhaş 24,00 25,00



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