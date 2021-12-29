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Uşak Ticaret Borsası

29.12.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 4,20-4,30 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 30 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday 4,20 4,30Ekmeklik buğday 4,00 4,20Susam 18,00 20,00Yemlik buğday 3,80 4,00Yemlik arpa 3,20 3,50Nohut 10,00 11,00Beyaz haşhaş 31,00 32,00Mavi haşhaş 21,00 22,00Sarı haşhaş 24,00 25,00

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Akşam
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Uşak Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Avgan Eczanesi
Merkez
Filiz Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
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