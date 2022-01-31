YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

31.01.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 4,20-4,40 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruştan, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday4,204,40Ekmeklik buğday4,004,20Yemlik buğday3,703,80Yemlik arpa 3,303,40Nohut9,0010,00Beyaz haşhaş31,0032,00Mavi haşhaş20,0021,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam 17,0018,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu:
Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulunduAntalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu

Uşak Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:21
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:48
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a transfer çalımı! Sosyal medya yıkılacak... Sinan Bolat, Türkiye'ye geri dönüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a transfer çalımı! Sosyal medya yıkılacak... Sinan Bolat, Türkiye'ye geri dönüyor

Eski hastane binası önünde ölü bulunmuştu! Acılı aileden şoke eden iddia

Eski hastane binası önünde ölü bulunmuştu! Acılı aileden şoke eden iddia

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

Sevgilisi makyaj mı yaptı? "Kafayı yemişsiniz"

Sevgilisi makyaj mı yaptı? "Kafayı yemişsiniz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.