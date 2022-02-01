YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

01.02.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 4,20-4,40 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday4,204,40Ekmeklik buğday4,004,20Yemlik buğday3,703,80Yemlik arpa3,303,40Nohut9,0010,00Beyaz haşhaş31,0032,00Mavi haşhaş20,0021,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam17,0018,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
Sakarya'dan Afrin'deki savaş mağduru çocuklara kışlık kıyafet yardımıSakarya'dan Afrin'deki savaş mağduru çocuklara kışlık kıyafet yardımı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandıKocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Uşak Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:02
Öğle
13:21
İkindi
16:06
Akşam
18:30
Yatsı
19:49
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Koronaya yakalananlar dikkat! Bu şekilde iyileşebilirsiniz

Koronaya yakalananlar dikkat! Bu şekilde iyileşebilirsiniz

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.