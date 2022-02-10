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Uşak Ticaret Borsası

10.02.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira, en yüksek 4 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday4,004,20Makarnalık buğday4,204,40Yemlik buğday3,703,80Yemlik arpa3,303,40Nohut9,0010,00Beyaz haşhaş30,0030,00Mavi haşhaş20,0020,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam17,0018,00

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Akşam
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