Uşak Üniversitesi, Filistinli öğrencileri ağırladı

Uşak Üniversitesine staj eğitimi için gelen öğrencilerle buluşan Prof. Dr. Ekrem Savaş, misafirlerine onları Uşak’ta ve her geçen gün kalitesini arttırarak büyüyen Uşak Üniversitesinde ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Konuklarla tek tek sohbet eden Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi ve Türkiye hakkında da bilgi verdi.

Uluslararasılaşmanın öneminin altını çizen Rektör Prof. Dr. Savaş, “Uşak Üniversitesi, her geçen yıl Times Higher Education (THE), Scimago, UI Green Metric, URAP, Quacquarelli Symonds (QS) gibi dünyadaki yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapıp raporlar hazırlayan uluslararası kuruluşların listelerinde adını üst sıralara taşıyor. Bunun yanında üniversitemiz her yıl hem Erasmus antlaşmalarının hem de ikili işbirliği antlaşmalarının sayısını arttırıyor. Erasmus programı çerçevesinde 2017’de 60 anlaşmamız varken 2018 - 2022 döneminde 50 anlaşma daha yapılarak, 25 ülke ile anlaşma sayımızı 112’ye yükselttik. Mevlana Değişim Programı ile Japonya Teikyo Üniversitesi de dahil olmak üzere 19 ülkeden toplam 46 yükseköğretim kurumu ile anlaşmamız var.” dedi.

Uşak Üniversitesinin yabancı üniversitelerle ikili işbirliğine çok önem verdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Tıp eğitimi alan bu pırıl pırıl öğrencilerimiz Filistin’de bulunan Palestine Polytechnic Univerty’den geldiler. Geçen yıl 9 öğrenci gelmişti. Bu yıl ise öğrenci sayısı 10’a çıktı. Her yıl tercih edilirliğimiz artıyor. Öğrencilerimiz, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farklı bölümlerde staj yapıyorlar. Uşak Üniversitesi olarak öğrencilerimizin barınmalarından diğer ihtiyaçlarına her konuda yanlarında oluyoruz. Gelecek yıl Filistin’den daha fazla öğrenci bekliyoruz.”

Eğitim süreleri boyunca her konuda kendilerinden desteğini esirgemeyen Rektör Savaş’a ve Uşak Üniversitesine teşekkür eden genç doktor adayları Türkiye’de olmaktan duydukları mutluluğu da dile getirdiler.

Gecenin sonunda Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilere Uşak Üniversitesini hatırlatacak hediyeler verdi.