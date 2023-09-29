YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Üniversitesi, Filistinli öğrencileri ağırladı

Uşak Üniversitesi, Filistinli öğrencileri ağırladı

29.09.2023 14:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ikili işbirliği antlaşması çerçevesinde Filistin’den gelen tıp fakültesi öğrencileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Uşak Üniversitesi, Filistinli öğrencileri ağırladı

Uşak Üniversitesine staj eğitimi için gelen öğrencilerle buluşan Prof. Dr. Ekrem Savaş, misafirlerine onları Uşak’ta ve her geçen gün kalitesini arttırarak büyüyen Uşak Üniversitesinde ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Konuklarla tek tek sohbet eden Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi ve Türkiye hakkında da bilgi verdi.

Uluslararasılaşmanın öneminin altını çizen Rektör Prof. Dr. Savaş, “Uşak Üniversitesi, her geçen yıl Times Higher Education (THE), Scimago, UI Green Metric, URAP, Quacquarelli Symonds (QS) gibi dünyadaki yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapıp raporlar hazırlayan uluslararası kuruluşların listelerinde adını üst sıralara taşıyor. Bunun yanında üniversitemiz her yıl hem Erasmus antlaşmalarının hem de ikili işbirliği antlaşmalarının sayısını arttırıyor. Erasmus programı çerçevesinde 2017’de 60 anlaşmamız varken 2018 - 2022 döneminde 50 anlaşma daha yapılarak, 25 ülke ile anlaşma sayımızı 112’ye yükselttik. Mevlana Değişim Programı ile Japonya Teikyo Üniversitesi de dahil olmak üzere 19 ülkeden toplam 46 yükseköğretim kurumu ile anlaşmamız var.” dedi.

Uşak Üniversitesinin yabancı üniversitelerle ikili işbirliğine çok önem verdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Tıp eğitimi alan bu pırıl pırıl öğrencilerimiz Filistin’de bulunan Palestine Polytechnic Univerty’den geldiler. Geçen yıl 9 öğrenci gelmişti. Bu yıl ise öğrenci sayısı 10’a çıktı. Her yıl tercih edilirliğimiz artıyor. Öğrencilerimiz, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farklı bölümlerde staj yapıyorlar. Uşak Üniversitesi olarak öğrencilerimizin barınmalarından diğer ihtiyaçlarına her konuda yanlarında oluyoruz. Gelecek yıl Filistin’den daha fazla öğrenci bekliyoruz.”

Eğitim süreleri boyunca her konuda kendilerinden desteğini esirgemeyen Rektör Savaş’a ve Uşak Üniversitesine teşekkür eden genç doktor adayları Türkiye’de olmaktan duydukları mutluluğu da dile getirdiler.
Gecenin sonunda Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilere Uşak Üniversitesini hatırlatacak hediyeler verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin fıstık ihracatını karşılayan Şanlıurfa’da modern tesisler kuruluyorTürkiye’nin fıstık ihracatını karşılayan Şanlıurfa’da modern tesisler kuruluyor
Sultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyorSultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyor
Adana’daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındıAdana’daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Uşak

Uşak Namaz Vakitleri 29 Eylül Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:58
İkindi
16:19
Akşam
18:57
Yatsı
20:13

Uşak Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Cuma

Şeyma eczanesi
Merkez
Keskin eczanesi
Sivasli
Özgür eczanesi
Banaz
Arikan eczanesi
Esme
Saglik eczanesi
Karahalli
Buket eczanesi
Ulubey
Aydoğdu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.