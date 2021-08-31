YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta banyoda yaralı bulunan genç hayatını kaybetti

Uşak'ta banyoda yaralı bulunan genç hayatını kaybetti

31.08.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta banyoda yaralı bulunan genç hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde banyoda başından yaralı şekilde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinoğlu köyünde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Şahin Kaya'nın banyoda başından yaralı ve hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalenin ardından kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kaya'nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valizlerin arasında mide bulandıran manzaraValizlerin arasında mide bulandıran manzara
PARTNER"Sözlerim hakaret sayılmadı""Sözlerim hakaret sayılmadı"
Kovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişmanKovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişman

Uşak Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:24
Öğle
13:08
İkindi
16:47
Akşam
19:42
Yatsı
21:03

Uşak Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Fatih Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.