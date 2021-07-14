Uşak'ta bir evde tüpten sızan gazın patlaması sonucu hasar oluştu

Uşak'ın Banaz ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu bir evde hasar oluştu.

31 Ağustos Mahallesi Karanfil Sokak'ta Murat Keylan'a ait evde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan ve yara almadan kurtulan Keylan, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekibinin incelemesinde patlamanın mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı belirlendi.

Patlama sonucu bazı kapı ve pencerelerinin söküldüğü gözlenen evde hasar oluştu.



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