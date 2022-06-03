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Uşak'ta bir kişinin öldüğü koyun otlatma kavgasıyla ilgili baba ve oğul tutuklandı

03.06.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta bir kişinin öldüğü koyun otlatma kavgasıyla ilgili baba ve oğul tutuklandı

Uşak'ta iki aile arasında koyun otlatma meselesinden çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ulubey ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldüğü, bir kişinin de darp sonucu yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan H.G. (45) ve oğlu O.G. (18) ile R.T. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.G. ile oğlu O.G. hakimlikçe tutuklandı, anne R.T. serbest bırakıldı.

Öte yandan iki aile arasındaki kavganın, H.G'nin koyunlarını maktul Aydın D'ye ait tarlada otlatmasından dolayı çıktığı, geçen yıl da benzer konudan dolayı tartışma yaşandığı ve ailelerin husumetli olduğu öğrenildi.

Dün, Ulubey ilçesine bağlı Külçen köyünde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Aydın D. (45) tabancayla açılan ateş sonucu ölmüş, babası H.D. darp sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından aynı aileden baba H.G, oğlu O.G. ile dini nikahla birlikte yaşadığı R.T. gözaltına alınmıştı.

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