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Uşak'ta çıkan yangında bir apartmanın çatı bölümü tamamen yandı

10.05.2021 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta çıkan yangında bir apartmanın çatı bölümü tamamen yandı

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Uşak'ta üç katlı bir apartmanın çatı bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Ciğerdede köyünde üç katlı bir apartmanın çatı bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tüm çatıyı saran yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Çatının tamamen yandığı olayda, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

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