Uşak'ta çıkan yangında bir apartmanın çatı bölümü tamamen yandı

Uşak'ta üç katlı bir apartmanın çatı bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Ciğerdede köyünde üç katlı bir apartmanın çatı bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tüm çatıyı saran yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Çatının tamamen yandığı olayda, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz