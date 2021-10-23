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Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

23.10.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Uşak'ta durdurulan bir otomobilde cips paketlerinin içine gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, ağzı kapalı cips paketlerinin içerisine poşetlenerek gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki C.O. ve M.Ç. gözaltına alındı.

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