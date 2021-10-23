Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Uşak'ta durdurulan bir otomobilde cips paketlerinin içine gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, ağzı kapalı cips paketlerinin içerisine poşetlenerek gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki C.O. ve M.Ç. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz