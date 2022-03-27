Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç ağır yaralandı

Uşak'ta cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Mende köyündeki cirit sahasında antrenman sırasında iki at çarpıştı. Çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen 19 yaşındaki H.S, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan H.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz