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Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç ağır yaralandı

27.03.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç ağır yaralandı

Uşak'ta cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Mende köyündeki cirit sahasında antrenman sırasında iki at çarpıştı. Çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen 19 yaşındaki H.S, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan H.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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