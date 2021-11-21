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Uşak'ta, derbi maçın ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

21.11.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta, derbi maçın ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Uşak'ta, derbi maçın ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Uşak'ta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından taraftar grupları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Derbi maçının sona ermesi sonrasında Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak'ta, iki taraftar grubu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsmet Paşa Caddesi'nde de devam eden kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Uşak Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

Aydoğdu Eczanesi
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