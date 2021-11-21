Uşak'ta, derbi maçın ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Uşak'ta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından taraftar grupları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Derbi maçının sona ermesi sonrasında Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak'ta, iki taraftar grubu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsmet Paşa Caddesi'nde de devam eden kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz